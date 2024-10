Cento studenti alla passeggiata ecologica 

Più di cento studenti parteciperanno lunedì a una mattinata dedicata all’ambiente. L’iniziativa è di Cittadinanza Attiva Oikos con il patrocinio del Comune ed è inserita nella rassegna “Ama Quartu Summer edition 2024”.

Si partirà alle 9 con una passeggiata ecologica per ripulire la spiaggia di Margine Rosso e subito dopo ci sarà l’inaugurazione del grande murale dedicato al mare, realizzato da Manu Invisible nei pressi della rotatoria di Margine Rosso. Sarà finalmente svelato il lavoro che l’artista sta portando avanti ormai da alcune settimane, alla presenza dei rappresentanti del Comune, della scuola e delle associazioni. E sarà l’occasione per svelare il progetto che sarà portato avanti con le scuole proprio per ridare decoro a questa zona.Ama Quartu intanto prosegue oggi alle 19 nell’area di Su Meriagu con un viaggio musicale tra spagnolo e sardo, progetto dedicato alla figura di Maria Carta e Paolo Pillonca.

