Cento piante di marijuana in un casolare 

Un casolare trasformato in una sofisticata serra dotata d’impianti d’irrigazione a goccia e di sistemi di aerazione e di essiccamento con lampade speciali. La squadra della Guardia di finanza di Cagliari ha agito a colpo sicuro, trovando quello che cercava: una rigogliosa coltivazione di marijuana realizzata all’interno di una abitazione di campagna in territorio di Selargius. Cento le piante sequestrate. Fermato e arrestato l’uomo che la custodiva.

L’operazione

Un blitz preparato nei minimi particolari dopo settimane di silenziose indagini, appostamenti e, pare, anche di raccolta di confidenze. L’operazione finale è stata improvvisa: i finanzieri hanno fatto irruzione nella casa sorprendendo all’interno il 42enne Eraldo Pusceddu, cagliaritano. Poi la scoperta del laboratorio per la lavorazione della droga e di un centinaio di piante di “canapa indica” del tipo marijuana. A portare gli inquirenti nella casa sarebbero state anche le fortissime esalazioni riconducibili alla canapa che cresceva rigogliosa grazie alla presenza di un articolato sistema di aerazione.

La qualità

L’esame di laboratorio ha consentito di stabilire un valore di Thc (il principio attivo della marijuana) pari al 4 per cento, ovvero 6 volte superiore a quello consentito dalla normativa per la coltivazione della cosiddetta “canapa light”. L’indagato è già comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, Giorgio Cannas. Il legale di fiducia, Teresa Camoglio, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa in attesa della nuova udienza a fine luglio. L’uomo è stato subito scarcerato.

In un comunicato, la Guardia di finanza sostiene che dal quantitativo di droga sequestrato (foglie in parte già essiccate e lavorate), sarebbe stato possibile ricavare infiorescenze e foglie già pronte per la vendita al dettaglio.

Il valore

In tutto oltre 40mila dosi di sostanza stupefacente per un valore commerciale di oltre 400mila euro. Una enormità col consumo di droga preoccupante che potrebbe crescere ulteriormente con l’avvio della stagione turistica. Da qui i controlli sempre più frequenti delle forze dell’ordine: Guardia di finanza, Carabinieri e Polizia sono impegnati in un compito difficile.

Questo nuovo sequestro, eseguito dalle Fiamme Gialle, che fa seguito a quello di rilevantissime dimensioni - circa 11mila piante – eseguito nelle scorse settimane nelle campagne di San Giovanni Suergiu, conferma, ancora una volta, quanto sia redditizia la coltivazione della marijuana nell’isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA