Cento persone per scambiare piante e talee  

Scambiare, donare e adottare piantine, semi e talee. Era questo lo scopo dell’iniziativa Plant Swap organizzata da Plantslifemom in collaborazione con il botanico Federico Puliga, IDeAS, Cittadinanza attiva Oikos e il Comune e con il patrocinio gratuito dell’Ente Parco Molentargius. E i cittadini hanno apprezzato, eccome. Un centinaio di appassionati si è presentato per prendere le piante ma anche per partecipare al laboratorio per ragazzi di moltiplicazione per talea.

Si è partiti con un’introduzione al mondo vegetale con il botanico che ha spiegato come le piante si riproducono e come la tecnica delle talee permette di “clonare” una pianta a partire da un suo frammento (foglia, ramo, radice). E si è proseguito con la preparazione del materiale per realizzare talee di lavanda, rosmarino, menta, elicriso e geranio. I ragazzi hanno poi prelevato un piccolo ramo o foglia dalla pianta di partenza e piantato la propria talea in un piccolo vaso o contenitore, spiegando come sia fondamentale una buona terra per favorire lo sviluppo delle radici.

«Oltre 100 appassionati si sono ritrovati al parco di Molentargius per questa iniziativa» spiega il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio, «vogliamo dire un sentito grazie a tutti i partecipanti , a tutte le associazioni che hanno collaborato e appuntamento alla prossima edizione». La scorsa primavera lo scambio di piante era stato organizzato all’ex convento dei cappuccini e al parco Matteotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA