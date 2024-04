Cento ovuli di droga in pancia: arrestato 

È stato fermato nei giorni scorsi in aeroporto per un controllo, appena sbarcato dal volo che l’aveva portato nell’Isola. Nel corso degli accertamenti, però, un giovane di nazionalità nigeriana si sarebbe sentito male: durante le visite mediche i sanitari e gli agenti della Polizia hanno scoperto che nella pancia nascondeva cento ovuli, per un totale di oltre un chilo di eroina e cocaina.

Massimo riserbo

Per il momento sono scarne le notizie che filtrano in merito al blitz messo a segno dalla Procura (pare ci stiano lavorando la Squadra Mobile e la Polizia di Frontiera) che avrebbe portato all’arresto di un corriere che viaggiava in aereo con 1150 grammi di droga, suddivisi in circa un centinaio di ovuli. L’uomo sarebbe stato bloccato al terminal arrivi dello scalo di Elmas da alcuni agenti che hanno subito notato l’agitazione del passeggero. Nei bagagli e tra i vestiti non aveva nulla di sospetto, ma quando gli è stato comunicato che sarebbe stato sottoposto a visita medica è poi emersa la verità. Il viaggiatore è stato immediatamente trasportato in ospedale e piantonato, in stato di fermo, con gli agenti che hanno subito informato i magistrati per ottenere il via libera all’arresto. Per due giorni il paziente sarebbe stato monitorato dai medici sino a quando non ha espulso tutti e cento gli involucri plastificati che aveva nell’intestino. Trasferito nel carcere di Uta con l’accusa di traffico di stupefacenti, ora il giovane è stato messo a disposizione del Gip del Tribunale per la convalida.

Il body packing

Col termine “body packing” o “body stuffing” le forze dell’Interpol (l’Organizzazione internazionale della polizia criminale) identificano la pratica di chi, a rischio della vita, trasporta ovuli di droga nascosta nell’intestino. Il pericolo principale per queste persone (che in gergo investigativo vengono chiamate “ovulatori”) è che gli involucri si rompano e la droga contenuta al loro interno venga assorbita rapidamente nel sangue, causando un’overdose fatale nel giro di pochissimi minuti. Oltre alla morte, poi, c’è sempre la possibilità di perforazioni intestinali, setticemie o gravi infezioni: da una parte perché gli ovuli possono ostruire il passaggio di cibo e feci, dall’altro perché quasi mai vengono confezionati con la necessaria igiene, portando batteri dannosi all’interno dell’intestino. Da qui la possibilità di sentirsi male nel corso del viaggio e venire così scoperti.

L’arresto

Proprio un malore improvviso potrebbe essere ciò che ha permesso agli agenti di scoprire il prezioso carico di oltre un chilo e cento grammi di droga nascosto nella pancia del viaggiatore nigeriano. L’arresto risalirebbe a sabato – quando l’uomo è stato fermato all’aeroporto di Elmas – ma la notizia è trapelata solo dopo due giorni quando tutti e cento gli involucri di cocaina ed eroina sono stati recuperati.

Il passeggero ora rischia una pesante condanna, ma per sua fortuna è stato dimesso e sta bene.

