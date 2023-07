Cento ore d’attesa per l’operazione a tibia e perone 

Ricoverato dall’8 luglio scorso per la frattura di tibia e perone, un paziente ha atteso 100 ore per l’intervento chirurgico. Una sfilza di urgenze ha rallentato l’ingresso in sala operatoria, costringendo Egidio Locci, operaio di 47 anni di Tertenia, a un digiuno prolungato a pranzo in attesa dell’intervento che, puntualmente la sera, veniva rinviata per la carenza di anestesisti e chirurghi. Dopo cinque rinvii, l’uomo, operabile da inizio settimana, è stato sottoposto venerdì sera all’intervento all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. È stato prelevato alle 16.30 dalla sua camera, dove ha fatto rientro intorno alle 22. Dal suo letto, prima che gli venisse comunicato l’orario dell’operazione, è stato lo stesso operaio a sfogare la rabbia contro le lungaggini di un sistema ostaggio della carenza di camici bianchi che coinvolge anche il presidio sanitario ogliastrino.

Attesa infinita

L’8 luglio Egidio Locci mentre giocava a calcio a cinque si è procurato la frattura di tibia e perone. Lo ha soccorso il personale sanitario della Croce verde di Tertenia di cui egli stesso fa parte. In Ortopedia è iniziata la lunga attesa. Il suo intervento è stato rinviato cinque volte. «Se una struttura ospedaliera che accoglie le emergenze dell’Ogliastra e di altre province non è in grado di supportare un tale carico - ha detto il paziente - si organizzino trasporti eccezionali verso altri presidi per garantire un minimo di buona sanità a tutti senza essere trattati come bestie». Locci ha ringraziato il reparto di Ortopedia, «il cui personale si è prodigato per far sì che questa operazione venisse effettuata». Il paziente ha assolto il personale: «Sono stati tutti cordialissimi e professionali, è il sistema che fa acqua».

L’Asl

Dal canto suo, l’Azienda sanitaria ha confermato i continui rinvii dell’intervento di Locci, chiarendone le cause: «Il paziente è stato considerato idoneo all’ingresso in sala operatoria lo scorso 12 luglio - hanno spiegato dall’Asl Ogliastra - negli ultimi giorni, a causa di diverse emergenze-urgenze che, come è noto, hanno la priorità, l’intervento è stato pianificato per il pomeriggio di venerdì. Il paziente è entrato in sala operatoria intorno alle 16.30».

