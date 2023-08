Cento occhi elettronici puntati sul paese 

Più sicurezza per le strade di Villamar grazie al sistema di videosorveglianza. Sono un centinaio le telecamere presenti nel territorio di un Comune che conta 2.491 residenti: una ogni 25 abitanti, uno dei rapporti più alti nell’Isola. Installate già negli scorsi mesi, entreranno adesso in funzione. Il regolamento sull’attivazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza è stato approvato con votazione unanime durante l’ultimo consiglio comunale. «Il regolamento serve a stabilire quali figure possono essere responsabili dei dati sensibili, in pieno rispetto della privacy», spiega il vicesindaco Pietro Paschina.

Funzione dissuasiva

«L’impianto di videosorveglianza – prosegue Paschina – ha una funzione dissuasiva: vuole prevenire comportanti sbagliati da parte di chiunque e sarà utile anche a posteriori, per rendere giustizia a chi subisce un torto. Nel caso in cui accada un fatto che non deve accadere, si avranno elementi in più per ricostruire la verità». Lo scopo dell’impianto è dunque quello di garantire una maggiore sicurezza a tutta la cittadinanza, come evidenziato nel testo del regolamento: “Attraverso tale sistema, si persegue l’intento fondamentale di tutelare al meglio la sicurezza della popolazione, di prevenire danneggiamenti al patrimonio comunale, di verificare le situazioni di inquinamento e di degrado dell’ambiente, di tutelare la sicurezza stradale, garantendo pertanto al contempo un elevato grado di vigilanza e controllo nei luoghi di maggiore aggregazione così come nelle zone più isolate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e delle sedi istituzionali, nelle strade ad intenso traffico veicolare”.

Luoghi strategici

Da qui, la decisione di posizionare le videocamere in luoghi strategici quali: i diversi ingressi del paese, in prossimità degli edifici, delle aree comunali e negli svincoli per le strade provinciali.

La decisione ha trovato parere favorevole anche tra i banchi della minoranza: «Avremo un paese più educato e più sicuro», commenta il consigliere Valerio Porcu. «L'obiettivo è che la videosorveglianza possa produrre un effetto deterrente e distogliere i malintenzionati da compiere azioni illecite e atti vandalici e di conseguenza offrire maggiore sicurezza alla popolazione».

La privacy

Per garantire la privacy, solo il sindaco (o un commissario straordinario legale rappresentante dell’ente comunale) sarà responsabile della strumentazione, ed esclusivamente le forze dell'ordine potranno accedere alla visione delle registrazioni.

I barracelli

«La presenza di un impianto di videosorveglianza è importantissima anche per noi della compagnia barracellare», commenta il comandante Pietro Mura: «In particolare – aggiunge – può essere molto utile in caso di incendi, incidenti stradali, per individuare persone sospette o intercettare movimenti di bestiame in fuga».

