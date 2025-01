«Cento milioni per Sos Enattos» 

Chiedono nuove risorse finanziarie per realizzare gli interventi necessari alla costruzione dell’Einstein Telescope a Sos Enattos, come opere e infrastrutture. I consiglieri regionali del Partito democratico sollecitano con una mozione (primo firmatario Roberto Deriu) la presidente della Giunta, Alessandra Todde a individuare maggiori fondi, ovvero almeno cento milioni di euro l’anno.

L’iniziativa

Il documento raccoglie il sostegno dei consiglieri Salvatore Corrias, Carla Fundoni, Gigi Piano, Alessandro Pilurzu, Valter Piscedda, Antonio Solinas, Camilla Soru e Antonio Spano e sottolinea l’importanza dell’Et, ragionando sulle ricadute economiche nel territorio. «I fondi sono indispensabili per la realizzazione di tutte quelle opere preparatorie alla costruzione dell’Einstein Telescope - spiega il capogruppo dei Dem Deriu - la più grande opportunità per il futuro dell’Isola, in particolare per il centro-Sardegna». Aggiunge: «L’installazione di Et rappresenta un'occasione unica per la Sardegna, permettendole di divenire centro di eccellenza per la ricerca avanzata e con risvolti fondamentali in termini occupazionali, culturali, sociali ed economici».

Le richieste

Il documento pone l’accento sui 50 milioni di euro di Fondi Pnrr, ad oggi stanziati per promuovere ricerche e interventi preparatori e rafforzare la selezione internazionale del sito, con l’avvio dei cantieri per il 2027, l’installazione nei primi anni 2030 e l’operatività oltre il 2036. Interpretando le più recenti promesse della Regione «che avrebbe preso l’impegno formale col Governo per stanziare 350 milioni di euro da aggiungere al finanziamento statale che si aggira intorno ad un miliardo di euro» Deriu aggiunge: «Il tempo che rimane fino all’assegnazione definitiva dell’Et dobbiamo spenderlo mettendo in campo tutte le risorse necessarie alla realizzazione di quelle strutture e infrastrutture preparatorie e collaterali per potenziare l’area di Sos Enattos e il territorio circostante».Per questo Deriu sottolinea: «È necessario ragionare su una programmazione mirata al fianco del territorio e, così, delle varie entità governative e scientifiche in campo, destinando almeno 100 milioni di euro l’anno per rafforzare un progetto ambizioso che guarda al futuro della nostra terra».

