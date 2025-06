Cento Harley al compleanno del 4 Mori 

Il rombo dei motori di oltre cento Harley Davidson è risuonato ieri a Tortolì. L'occasione è stato il raduno per i venticinque anni del club 4 Mori Chapter Sardinia. Easy riders da tutta Italia sulle loro fiammanti moto partiti al mattino da Cagliari, cullati dalle curve dell'Orientale Sarda sono arrivati nel primo pomeriggio in Ogliastra. Hanno sfilato nel Corso Umberto (aperto per il passaggio) e viale Monsignor Virgilio fino ad arrivare al Saraceno dove hanno fatto tappa. Appassionati in brodo di giuggiole alla vista di capolavori su due ruote come la CVO Street Glide. Hanno partecipato tanti club da tutto lo stivale sfilando con i loro giubbotti di pelle e bandiere personalizzate per celebrare l’orgoglio di appartenere alla grande famiglia Harley. Uomini e donne di tutte le età. Lucia da Torino, con suo marito, in sella a una Road Glide Limited, sono degli habitué, partecipano ogni anno con i 4 mori: «Un raduno genuino, sali in moto la mattina e scendi al sera, ti fanno scoprire tutti i percorsi, meno battuti, la Sardegna più autentica». Un quarto di secolo di uscite, incontri, con il solo fine di cavalcare le Harley tutti insieme nello spirito motociclistico. La 4 Mori, fa infatti parte del mondo H.O.G. (Harley Owners Group), il club motociclistico di respiro mondiale sponsorizzato dal 1983 dall'Harley-Davidson Motor Company che coinvolge milioni di soci in tutto il globo. Roberto Pilloni, cagliaritano, presidente del club 4 Mori Chapter Sardegna, emozionato per questo bel traguardo: «Siamo al quarto di secolo del nostro gruppo, per noi è divertimento, condivisione, sorrisi, nello spirito di una grande famiglia». Il prestigioso run è proseguito nel tardo pomeriggio verso Orosei. (f. me.)

