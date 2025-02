Cento guasti in dieci anni: ora si cambia la condotta Via ai lavori in otto strade 

Un cantiere che toccherà 8 strade per altrettanti mesi, strutturato in blocchi per provare a ridurre gli inevitabili disagi e chiudere le strade solo nelle settimane degli effettivi lavori. È l'intervento di sostituzione della rete idrica nel quartiere di Villanova, definito da Abbanoa col Comune, che partirà lunedì prossimo: saranno rifatti 1,2 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci, per un investimento da 1,3 milioni di fondi Fsc.

Si inizia in via Einaudi, dall'incrocio con via Orlando a quello con via Alghero, per circa due settimane: gli interventi riguarderanno anche la stessa via Orlando e, a seguire, le vie Abba, Oristano, Iglesias, Ozieri, Macomer e Tempio. Nelle ultime tre i lavori saranno in estate per non interferire col traffico legato alla presenza delle scuole, nelle altre da ora sino a giugno. Nei vari blocchi saranno chiuse le strade interessate (dalle 8 alle 18, giorni lavorativi) e sarà vietato parcheggiare (tutto il giorno).

Il programma

Circa 100 riparazioni in 10 anni: è il motivo per cui Abbanoa ha deciso di intervenire, visto che le condotte della zona sono particolarmente degradate. Il cantiere nella parte finale di via Einaudi durerà circa due settimane, poi si procederà a step negli altri blocchi: via Orlando, tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando, via Abba, tratto di via Einaudi tra via Oristano e via Abba, tratto di via Oristano tra via Eleonora d’Arborea e via Einaudi, tratto di via Oristano tra via Einaudi e via Iglesias, tratto di via Iglesias tra via Oristano e vico San Lucifero, tratto di via Iglesias tra vico San Lucifero e via Eleonora d’Arborea, tratto di via Iglesias tra via Eleonora d’Arborea e via Garibaldi.

I dubbi

I vecchi tubi rimarranno attivi fino al completo collegamento con le nuove condotte, motivo per cui le interruzioni del servizio idrico saranno molto limitate. Quello che preoccupa di più residenti e commerciati riguarda i parcheggi e la chiusura delle strade: «Chiediamo vengano interdetti di volta in volta limitatamente alla zona interessata dai lavori di scavo e non, come parrebbe dall'ordinanza, in tutte le vie per l'intero periodo», la segnalazione dell'Associazione dei commercianti del centro storico Strada Facendo, tramite il presidente onorario Paolo Angius che ha chiesto spiegazioni. «Vista la penuria di parcheggi in centro, chiediamo di lasciarli disponibili nelle altre strade indicate dall'ordinanza quando non saranno interessate dai lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA