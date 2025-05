Cento gommoni restano a terra 

Un centinaio di gommoni a terra. Sosta forzata per i mezzi che trasportano gli escursionisti sulla costa di Baunei. Non c’è spazio in porto. Le banchine devono essere assegnate con bando pubblico ma le procedure dell’Autorità di sistema si allungano. Alcune delle tredici società del settore nautico, che un anno fa hanno costituito il Consorzio operatori del diporto Arbatax, hanno già assunto il personale e stanno pagando stipendi sebbene la stagione turistica non sia ancora cominciata. Quest’anno il meteo non è un buon alleato ma quel che conta è la logistica, fattore che sta incidendo in negativo sul comparto. «Confidiamo in una celere conclusione delle procedure», dice Flaviano Stochino, titolare della Flamar vacanze e coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio.

La situazione

I termini per la presentazione delle istanze sono scaduti il 14 aprile scorso. Le imprese del settore attendono che l’Authority tracci i confini geografici delle concessioni per allestire 106 ormeggi. Prima di allora i gommoni non potranno essere varati. Di conseguenza nessuna delle attività coinvolte può iniziare a lavorare. «Stiamo respingendo prenotazioni e abbiamo dipendenti a libro paga che rappresentano un costo importante non potendo offrire i servizi». A spiegare la situazione è sempre Stochino, portavoce di un gruppo di imprenditori costretti a incrociare le braccia aspettando la burocrazia. Dall’Autorità portuale solo un breve chiarimento sulle tempistiche: «Sono in corso le verifiche di legge sui proponenti. Concluso l’iter amministrativo si potrà stilare la graduatoria dei futuri concessionari». In altre parole, bisogna aspettare, anche perché, in virtù della delicatezza della procedura, gli uffici dell’ente che gestisce le aree portuali non possono fornire ulteriori dettagli fino alla chiusura del procedimento.

La gara

I tempi per sancire il concessionario dei 1.400 metri quadri, ribattezzati area Pagnottelli (40 ormeggi) e della banchina di levante, dove verranno posizionate 66 boe, sembrano destinati a dilatarsi ben oltre la fine del mese. Due realtà si contendono gli spazi: Consorzio operatori del diporto e la il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Velamare e Marea.

