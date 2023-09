Cento giorni, missione bilancio 

I conti ancora non tornano, le eredità sembrano più che scomode, ma l’entusiasmo c’è. Come non mancano le idee.

I primi cento giorni dall’elezione di Marcello Ladu sono stati caratterizzati dall’analisi dei bilanci, come preteso dalla Corte dei conti. In tre mesi la Giunta ha approvato 52 delibere e convocato 2 sedute di Consiglio comunale nel corso delle quali sono stati adottati 10 provvedimenti. L’opposizione per il momento sospende ogni valutazione. «Esprimono buone idee ma ancora non posso dare un giudizio», è il commento di Franco Pili (61), capo del gruppo Cambiamo insieme.

La missione

Il sindaco promuove in pieno il suo operato. Rivendica di aver aperto un dialogo con le varie anime della cittadina. In chiave turistica ma non solo. «L’obiettivo è portare Tortolì nei tavoli regionali, da dove siamo stati assenti per troppi anni», afferma Ladu.

Nel frattempo la Giunta ha mostrato attivismo nel rianimare la macchina amministrativa, nella partecipazione alle processioni de is Festas de sartu, nel rilancio della scuola dell’Infanzia di piazza Caduti, convertita in sezione primavera per abbattere le liste d’attesa delle famiglie (nessuna mamma dovrà rinunciare al lavoro»). Tra le idee in cantiere il progetto di divieto di fumo sul litorale per l’estate 2024. «E poi - aggiunge Ladu - c’è la riqualificazione di Zinnias con il progetto di 2 milioni di euro per la cittadella sportiva».

Ambizioni future

«Quando ci siamo insediati, oltre a non aver trovato una progettazione esecutiva pronta, ci siamo imbattuti in tanti servizi paralizzati. I parcheggi a pagamento sono ripresi, la biblioteca verrà riaperta entro settembre e il complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monti riaprirà sabato». Novità anche sotto il profilo organizzativo: dal primo ottobre il Comune aprirà un’ora in più al giorno, dalle 10 anziché dalle 11, e un pomeriggio extra, il martedì.

Nel cassetto i progetti per Orrì. «Ho incontrato i vertici di Abbanoa e Egas per garantire al litorale acqua potabile e fogne». Opera inseguita da generazioni di amministratori.

Opposizione

«Per ora il voto è “non classificati”», aggiunge Pili, l’ingegnere battuto da Ladu alle elezioni dello scorso maggio. Per Lara Depau (54), esponente del gruppo Libera Tortolì ed eletta vicepresidente del Consiglio guidato da Mara Mascia, è troppo presto per esprimere una valutazione: «Con l’estate di mezzo è prematuro».

