Per chi crede che i film a tema apocalisse zombie abbiano ancora qualcosa da offrire, in “Zombie 100: cento cose da fare prima di non morire”, live action disponibile su Netflix del regista Yusuke Ishida e ispirato al manga di Haro Aso, troverà una storia dalle tinte horror fatta di rivincite e riscatti.

Dopo un primo giorno in azienda carico d’entusiasmo Akira si accorge di aver fatto una scelta sbagliata per il suo futuro, schiacciato dalle prevaricazioni del suo principale e dall’eccessivo carico di lavoro. Giunto al limite della sopportazione finirà a sorpresa nel pieno di una pandemia di non morti, ma uno scenario tanto terrorizzante diverrà l’occasione per sfuggire agli obblighi lavorativi e per scrivere una lista di tutte le attività ancora mai realizzate. Insieme a Kenichiro e Shizuka partirà in cerca dell’acquario di Ibaraki, nuovo centro di accoglienza per i sopravvissuti e luogo in cui risiede una speciale tuta capace di resistere ai morsi contagiosi. Una veste come quella di un supereroe utile magari per salvare altre vite umane? I principi del fumetto shonen che fanno leva sul valore dell’amicizia e sul senso di giustizia emergono in forma riconoscibile. La regia valorizza soprattutto gli sguardi e le pose plastiche dei personaggi, talvolta penalizzati forse da un’eccessiva caratterizzazione. Il punto focale della narrazione si coglie invece perfettamente, interrogando lo spettatore su chi sia davvero lo zombie tra l’infetto e la vittima dei soprusi. Un film di formazione che trova un buon equilibrio tra la confezione leggera e il contenuto più consistente delle sue tematiche.

