Cento chilometri per macinare le olive 

L’olio è l’oggetto del desiderio. La terra quest’anno, non ne ha prodotto. Tanto da tenere chiusi a doppia mandata le serrande di quasi tutti i frantoi della zona. Chi avrà olive da macinare dovrà raggiungere altre località, soprattutto nel sud Sardegna, dove le attività assicurano il servizio.

Dovra giocoforza cambiare il format di Pane e olio, la rassegna gastronomica di Ilbono arrivata alla 22esima edizione. Ci sarà il pane, l’olio no: in vetrina andrà soltanto quello delle annate precedenti. Scelta obbligata. «Proprio a causa della mancanza di olio nuovo - spiega Agnese Boi, presidente del Centro commerciale naturale che organizza la manifestazione insieme al Comune - il concorso premierà l’olio d’oliva conservativo».

In ginocchio

La produzione di olio toccherà i minimi storici. Nell’Ogliastra messa alla prova dalla siccità, gli uliveti assetati trascinano in basso il settore olivicolo. I frantoi non lavoreranno «Nessuna apertura», conferma Cesare Ferrai dal frantoio oleario Soteo di Tertenia. Il motivo è comune a tutto il territorio: «Mancanza di prodotto», sentenzia l’imprenditore di Tertenia. A Ilbono, terra a vocazione olearia, la sostanza non cambia e Paolo Demuru, proprietario di un frantoio a cui ogni anno si rivolgono centinaia di agricoltori per la macinazione delle olive, nell’annata attuale incrocerà le braccia: «Abbiamo deciso di tenerlo chiuso a causa della scarsità di olive».

È la decisione che cancella le esigue speranze, che ancora resistevano fino a qualche settimana fa. Non se ne farà nulla neppure a Lotzorai. Temerario Omero Pili, a Osini: «Da quando, nel 1975, ho rilevato il frantoio da mio padre, questa è la seconda annata più disastrosa. La siccità ha lasciato strascichi pesanti. Di olive ce ne sono pochissime. C’è qualcosa nelle campagne di Tortolì, Bari Sardo e Cardedu, ma niente di che. Apriamo solo per garantire il servizio». A Pelau Giulia Mura cerca nuovi mercati grazie all’olioturismo.

L’evento

Eppure, sebbene l’olio scarseggi, Pane e olio si farà. «Siamo anche beneficiari di un contributo erogato dalla Fondazione Sardegna che ha accolto un nostro progetto per la manifestazione», aggiunge Agnese Boi. L’appuntamento gastronomico è per il 23 e 24 novembre, quando si celebrerà l’olio extravergine d’oliva prodotto in paese. Ovviamente lo scorso anno.

