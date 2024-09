Cento chilometri a nuoto: «Quest’impresa è per te, nonno» 

Un’impresa straordinaria, durata 33 ore per 100 chilometri a nuoto e accolta con una calorosa ovazione all’arrivo a Marina Piccola. È il percorso completato fra martedì mattina e ieri da Gabriele Catta, giovane studente cagliaritano 22enne, che ha nuotato senza sosta da Tertenia a Cagliari in un’iniziativa a favore dell’Airc per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro, nel ricordo del nonno scomparso a causa di una leucemia.

Alle 16 di ieri, quando è spuntato davanti al porticciolo scortato dal suo staff, i cori di incitamento e gli applausi sono partiti dai presenti (alcune centinaia di persone), mentre la sagoma di Catta diventava sempre più nitida e completava le ultime bracciate fino al traguardo. Dove è arrivato esausto, lasciandosi andare a un pianto di gioia per il risultato raggiunto.

La gioia

«Non piango e non dico mai di essere stanco, invece stavolta sì: ce l’abbiamo fatta», l’esultanza di Catta, coinvolgendo chi lo ha assistito e accompagnato in questa traversata iniziata alle 6.30 di martedì mattina e documentata sui social.

È la sua terza sfida, dopo i 50 km a nuoto e le 21 maratone in 21 giorni. «Di notte ho provato molto disorientamento, con l’illuminazione diversa da come ce l’aspettavamo. Abbiamo avuto momenti brutti, fra orientamento e freddo, mentre sono riuscito a mangiare e chiudere ogni tanto gli occhi».

Un percorso con tante insidie e imprevisti, rivelatosi una prova di resistenza fuori dal comune: «Mentre nuotavo mi sentivo bene, all’ultima prova medica meno. Questo è un messaggio non solo sportivo, per persone con difficoltà molto più grandi delle nostre: la dedica va a mio nonno, la persona più importante della mia vita».

Il saluto

All’arrivo, Catta ha subito abbracciato la fidanzata Alessia Cocco e la mamma Caterina Mascia. «Abbiamo avuto paura di notte col buio, ma eravamo convinti che ce l’avrebbe fatta: quando si mette in testa una cosa la fa e basta», le parole della madre, anch’essa visibilmente commossa. A seguirlo nell’impresa - realizzata con circa un anno di allenamenti specifici - l’allenatore Marco Catta dell’Esperia, compagni e medici a bordo, gli skipper Corrado Cicalò e Tonino Vitiello. Ha poi ricevuto il saluto del presidente del Consiglio Comunale Marco Benucci, che gli ha donato una pergamena ricordo: «L’amministrazione ringrazia Gabriele Catta per coraggio, determinazione e altruismo dimostrati nell’impresa straordinaria di percorrere a nuoto 100 km per sensibilizzare l’opinione pubblica nella lotta contro il cancro. Col suo gesto ha incarnato i valori più alti di solidarietà e spirito di comunità, ispirando con il suo esempio l’intera cittadinanza». E con la promessa, rivelata da un altro nuotatore da record come Corrado Sorrentino: fare il giro, sempre a nuoto e con fine benefico, di Sardegna e Corsica.

