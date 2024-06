Cento cavalieri per onorare San Sisinnio 

Cavalieri a rapporto a Villacidro per la “Festa Manna” in onore di San Sisinnio, in programma il primo fine settimana di agosto. Il Comitato ha già aperto le adesioni per partecipare alla processione che porterà effige e reliquia del martire dalla chiesa di Santa Barbara fino alla chiesa campestre dedicata al santo di Leni: ci si può iscrivere fino al 31 luglio.

Il compito di guidare la cavalleria in veste di “obrieri majori” quest'anno è di Angelo Mascia, che non nasconde l'emozione per il ruolo di primo uomo della scorta del Santo: «Faccio parte della cavalleria di San Sisinnio – racconta – e partecipo ai preparativi per la festa da ormai sei anni. Sono entrato nel gruppo per supportare il comitato per la parte tecnica relativa a luci e impianti. In questi anni mi sono accorto di quanto sia impegnativo, con tre processioni e tre diverse location per gli spettacoli civili. Quando mi hanno proposto il ruolo di presidente del Comitato in un primo momento ho pensato di rifiutare, e a dire il vero ci ho provato più volte: non perché non mi facesse piacere, anzi, ma perché è dura coniugare gli impegni lavorativi con la preparazione della festa, che prende tanto tempo». Quest'anno Mascia sarà in sella, accanto al sindaco e al parroco, per scortare San Sisinnio durante la processione insieme a tutti gli altri cavalieri. «Saremo in tanti, come da tradizione», promette. L’anno scorso fece eccezione: furono solo una ventina. Quest’anno si dovrebbe tornare ai livelli consueti: le previsioni oscillano tra i 60 e i 100.

L’imboscata

La festa in onore di San Sisinnio Martire di Villacidro da tre anni fa parte del cartellone degli Eventi della tradizione Identitaria della Sardegna; conserva i suoi tratti caratteristici da oltre 400 anni. L’edizione 2024 prevede una novità che mette in luce e riporta al presente una parte importante quanto curiosa della storia della festa, legata alla contesa della reliquia del Santo fra Villacidro e Serramanna. «Con la compagnia teatrale Sa Spendula – anticipa Silvano Loru, presidente della associazione teatrale e regista di commedie in lingua sarda – stiamo preparando “Sa contienda po sa reliquia de Santu Sisinni”, una rievocazione storica in sardo: andrà in scena il sabato, nella piazza della chiesa di San Sisinnio. Ripercorreremo la vicenda della reliquia contesa, risalente al 1767, l’anno in cui i villacidresi, dopo il passaggio alla diocesi di Ales da quella di Cagliari di cui faceva parte il nostro paese insieme a Serramanna (che aveva sempre custodito la reliquia del Santo, appartenente a Villacidro, portandola in pellegrinaggio da noi per la festa), tesero un’imboscata ai serramannesi per riportare a casa i sacri resti. Lo fecero per paura che la divisione di diocesi potesse allontanare la festa dai luoghi in cui svolgeva da oltre 150 anni, nella chiesa di San Sisinnio di Villacidro. Da qui nasce la scorta a cavallo e quella dei fucilieri, che nell’episodio erano cacciatori».

La pace di 19 anni fa

La rappresentazione teatrale porterà in scena anche una vicenda contemporanea a cui Loru dice di tenere particolarmente: la pace fatta nella festa del 2005 fra villacidresi e serramannesi proposta da don Giovannino Pinna, allora parroco a Santa Barbara, che invitò parroco e sindaco di Serramanna per una riconciliazione ufficiale.

