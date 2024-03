Cento capolavori in mostra al Man: nuova storia per le opere del museo  

Le premesse sono ambiziose, svelano subito intenzioni e orgoglio sconfinato. D’altronde, fino al 16 giugno tra le sale del museo Man di Nuoro la scena sarà soprattutto per quei 100 capolavori estratti dalla collezione permanente. Una selezione oculata, il meglio dell’arte sarda in vetrina. Ecco “Le affinità immaginate”, a cura di Chiara Gatti e Rita Moro. Da Sironi a Delitala, passando per Maria Lai, Nivola, Biasi, Fancello, Ballero, Devoto e Pintori. La più grande raccolta d’arte moderna e contemporanea legata alla storia dell’Isola ammalia. Affonda nella memoria del luogo mentre apre l’orizzonte ai linguaggi delle giovani generazioni.

È il tratto distintivo di una struttura museale che si apre al mondo e al tempo stesso tesse trame virtuose, con quel territorio di appartenenza che appare sempre in primo piano, alla base di qualsiasi ragionamento e condivisione. «Con il titolo di questa mostra ci ispiriamo alla nostra immaginazione, alla volontà di creare una nuova storia con i pezzi pregiati della collezione permanente del Man (composta da circa mille opere, ndr)», afferma la direttrice del museo nuorese, Chiara Gatti. «Da 100 capolavori abbiamo estratto e immaginato tante storie diverse. Tutto ciò è stato possibile attraverso accostamenti, affinità che sono immaginarie e immaginate. Sintesi e similitudini di forme, di colori; storie che si rincorrono nel tempo». La guida del Man puntualizza: «La stupenda opera di Costantino Nivola, Times Square, è accostata a un arazzo di Studio Pratha (realizzato con l’antico telaio dalle tessitrici di Sarule, ndr). Oppure, i fazzoletti, i costumi tradizionali delle opere di Ciusa Romagna dialogano con le tele dipinte di Maria Lai».

L’Isola si prende la scena, dà il meglio di sé. L’arte sarda esce dai depositi, ha una voglia matta di farsi ammirare con la sua veste nuova, grazie a un progetto di rilettura e riallestimento. Il percorso che si irradia tra le candide sale punta al coinvolgimento, alla partecipazione della comunità locale, per attivare una riflessione su temi identitari. Lo sguardo, però, resta sempre sensibile e attento alle prospettive universali. Così, l’arte e la cultura della Sardegna rappresentano un caso esemplare di fatti maggiori: una dimensione circoscritta ma fondamentale tassello di un orizzonte ampio. «In questa mostra abbiamo tutta la nostra identità», dice Tonino Rocca, presidente del Man. «Non a caso, questo traguardo arriva in occasione del 25esimo anniversario del museo. Il nostro sogno è che questa collezione permanente sia sempre godibile dai visitatori, tutto l’anno. Per questo non vediamo l’ora che venga realizzata la nuova ala del Man, in piazza Satta. Questo museo, per la sua importanza, merita nuovi spazi».

I mostri sacri non si discutono, dispensano modernità, ancora oggi. Ecco perché al Man spiccano pure allestimenti “site-specific”, realizzati da tre artisti per gli spazi del museo, nell’ambito di premi vinti con bandi ministeriali. Gatti conclude: «Partiamo dalla nostra collezione per raccontare una storia nuova».

