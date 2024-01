Cento cani in cerca di una sistemazione: il cibo arriva dal Comune 

C’è attesa per l’esito della manifestazione di interesse per la sistemazione degli oltre cento cani tenuti da due donne in un’abitazione privata a Santu Lianu.L’appello è rivolto ad associazioni sul territorio regionale e nazionale che si possano prendere carico degli animali e trovar loro una casa.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino a giovedì dopo di che si conoscerà l’esito. Il rischio è che la manifestazione di interesse vada deserta perché le associazioni sono già alle prese con gravi emergenze e difficilmente potranno prendersi in carico altri cani.La manifestazione di interesse era arrivata dopo un provvedimento del giudice a seguito dello sfratto esecutivo che pende sull’abitazione.L’ufficiale giudiziario infatti non era riuscito a prendere possesso della casa per via del numero così elevato di cani.

Nel frattempo il Comune, in sinergia con l’Asl ha iniziato a nutrire gli animali, fornendo del cibo, in modo da limitarne l’aggressività in vista dell’avvio delle sterilizzazioni dei settanta cani femmina presenti, che cominceranno nei prossimi giorni. I cani saranno prelevati a cinque a cinque e portati al canile Shardana per le operazioni. Qui resteranno poi per la degenza. (g. da.)

