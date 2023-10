Cento candeline per tzia Virgilia 

La comunità asseminese festeggia una nuova centenaria, Virgilia Dessì. A farle gli auguri ufficiali ben due amministrazioni, con le rispettive targhe commemorative: quella di Assemini con il sindaco Mario Puddu, e quella di Suelli dove la signora risiede, affidata alle amorevoli cure di una casa di riposo. Classe 1923, “tzia Vrigillia” ha attraversato due guerre, la terribile alluvione del ‘61, la nascita di radio, tv, e Internet, la pandemia del 2020.

Dalla sua sedia, con gli occhi ancora vivi seppure appannati dal velo dell’età e dal fuoco del forno della ceramica in cui ha lavorato in gioventù, potrebbe raccontare molto di Assemini e della sua gente: quella che andava nella sua bottega a chilometro zero, e che la conosce come una donna riservata, religiosa, dedita al lavoro nei campi e alla sua famiglia. La festeggiano infatti i 3 figli, i 6 nipoti e 5 pronipoti, anche se in orari diversi date le cautele anti-Covid. Una «madre forte con la vita», dice la famiglia, giusta, severa ma amorevole, con un solo insegnamento: «Fare come lei».

La memoria di Virgilia va ancora all’amato marito Pietro, sposato tardi dopo il suo rientro dalla guerra in Russia e perso troppo presto, alle amiche di una vita, quelle “sorris de bixinau”, come Paska, al cui primogenito fece da nutrice, e Arega: ricordi vividi di cento anni vissuti con pienezza.

