Cento candeline per nonno Pietro 

Cento primavere e ancora, se qualcuno armeggia fuori dal cancello, va a controllare: come ieri, quando i familiari volevano fargli una sorpresa, decorando l'ingresso di casa per il suo compleanno. Pietro Foddis è un nuovo centenario: asseminese Doc, vive ancora da solo, è autosufficiente e la sua bella famiglia lo supporta solo per alcune attività quotidiane. Pescatore a 7 anni, ha fatto due anni di prigionia in Germania nella Seconda guerra mondiale, e poi fino alla pensione ha lavorato alla Rumianca. Senza la sua amata moglie Maria dal 2001, ha 3 figlie, 7 nipoti e 10 pronipoti e ogni mattina prestissimo va a comprare il giornale. Non fuma, non beve e mangia tanto pesce, ma rigorosamente di mare aperto e ha ottimi geni: suo fratello Giuseppe è morto alla bellezza di 104 anni. Il sindaco Mario Puddu ha donato a nonno Pietro una targa a nome di tutta la comunità. (c. m.)

