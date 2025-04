Cento candeline per nonna Vittoria 

La Marmilla ha una nuova centenaria: Vittoria Montisci. Nata il 15 aprile del 1925 a Villanovaforru, ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita. È oggi l’unica superstite dei figli di Antonio Montisci e Raffaela Pilloni. Sesta di nove fratelli e sorelle, molti dei quali longevi, tzia Vittoria è lucida e vigile, autentica memoria storica della famiglia: ricorda con precisione le date di compleanno dei 20 nipoti, dei 26 pronipoti e perfino dei 7 figli dei pronipoti, che per questa importante ricorrenza hanno organizzato una festa in suo onore nella sua dimora cagliaritana, dove, per motivi di assistenza, vive con i parenti.

Nubile, ha vissuto a lungo nella Svizzera francese, lavorando come cuoca presso il convento delle suore italiane dell’ordine Francescano di Ginevra. Rientrata in Sardegna nel 1985, si è stabilita nuovamente a Villanovaforru, dove ha continuato a vivere nella fede e tra i ricordi della sua giovinezza. Devotissima, non perde una messa in tv e custodisce il ricordo della sua sorella suora, scomparsa da decenni. Anche l’amministrazione di Villanovaforru le ha rivolto gli auguri a nome dell’intera comunità. ( g. g. s. )

