Cento candeline per nonna Letizia  

Seulo festeggia i cent'anni di Letizia Locci, la 32esima centenaria censita in paese dal 1978 a oggi, la seconda di quest'anno. Anche lei è ritratta in una gigantografia all'ingresso del paese, ad accogliere idealmente i visitatori offrendo i dolci tipici.

La festeggiata testimonia uno stile di vita d’altri tempi, nelle abitudini alimentari e nell’attitudine alla misura, al rispetto del prossimo, al lavoro, al rigore. Letizia si è sposata poco più che ventenne con Giuseppe Mulas: hanno avuto dieci figli, il maggiore dei quali, Antonello, ha 76 anni. È sempre vissuta a Seulo. In famiglia raccontano che sia stata intransigente, in particolare, sull’insegnamento di salutare sempre tutti: quando capitava che i bambini tornassero a casa e non salutassero l'ospite, le bastavano uno sguardo e un gesto con l'indice per richiamarli all’ordine. (p. m. r.)

