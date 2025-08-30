Cento candeline per nonna Gina 

Grande festa ieri a Villaputzu per i cento anni di Gina Massessi. Figlia di Emanuele Massessi e Lucia Pilia – entrambi di Villaputzu – la neocentenaria fu la terza di otto figli (un solo fratello è ancora in vita, Giulio, 95 anni). Il 27 dicembre del 1947 sposò Luigi Utzeri, falegname da cinque generazioni. Un matrimonio lungo 77 anni, sino alla scomparsa di Luigi nel 2022 a quasi 101 anni.

Gina e Luigi hanno avuto un unico figlio, Mario (rimasto vedevo nel 1983 a soli 35 anni). Due i nipoti di nonna Gina: William e Marta (che hanno sempre vissuto con i nonni e con il padre).

Ottima cuoca, dedita alle faccende domestiche, per quasi tutta la sua vita nonna Gina ogni sabato ha preparato pane, dolci e pasta fresca: un’arte che ha trasmesso a diverse persone.

Tra le altre cose ha conseguito la licenza elementare e, all’occorrenza, si è rimboccata le maniche per dare una mano nei campi.

A festeggiarla ieri mattina, assieme alla famiglia e agli amici, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, il parroco don Marco Congiu e i carabinieri della stazione locale. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA