Cento candeline e grande festa con i pronipoti 

Arzilla, loquace, sveglissima, sempre sorridente e completamente autonoma. Non sembra sentire il peso degli anni, Laura Soddu, che ieri a Guspini ne ha compiuti cento circondata dall’affetto dei sei figli, otto nipoti e sei pronipoti. Nonna Laura è incredibilmente lucida e ricorda ancora con sorprendente precisione la sua giovinezza trascorsa nel cantiere di Pitzinurri, nella miniera di Ingurtosu, dove è nata il 7 luglio del 1926.

Dopo il suo matrimonio con Giovanni Spina, originario di Gonnosfanadiga, si è trasferita a Guspini. Rimasta vedova, ha dedicato la vita ai figli, ai nipoti e pronipoti e tuttora continua a vivere le sue giornate con sorprendente vitalità, da sola nella sua casa. Ogni mattina legge L’Unione Sarda («i miei figli mi portano il giornale ogni giorno»), poi durante la giornata si dedica ai cruciverba e ai puzzle. Bada a se stessa: cucina, le sue ricette sono varie e non disdegna di tanto in tanto un buon bicchiere di vino.

Dopo il pranzo in ristorante con figli, nipoti e pronipoti, nella sua casa si è tenuta una festicciola cui ha partecipato anche il sindaco Marco Pala, che ha consegnato una targa-ricordo alla neo centenaria.

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