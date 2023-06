Cento bambini per il giorno dei chierichetti 

Sarà la parrocchia Vergine della Neve di Villamassargia, a custodire per dodici mese la “Madonna dei Chierichetti”, simulacro, che da tradizione, viene assegnato dopo un’estrazione, al termine della giornata diocesana dei chierichetti. Dal 2020 era custodito dalla parrocchia San Pio X di Iglesias poiché il Covid aveva bloccato l’evento in presenza che venerdì è ritornato con un centinaio di bambini.

Provenivano dalle parrocchie di Villamassargia, Tratalias, Villaperuccio, Carloforte, Domusnovas. Iglesias, Santadi e Calasetta. Ragazzi, che si sono ritrovati nel vecchio borgo medioevale di Tratalias per l’evento, organizzato dal centro diocesano di vocazioni di cui è direttore Don Francesco Mannu, i ragazzi hanno partecipato la mattina ad alcuni giochi a squadre, e il grande gioco del ministrante, successivamente hanno conseguito il diploma da chierichetto, e partecipato alla messa presieduta da Don Francesco Mannu, parroco della parrocchia di Tratalias.«Sono molto soddisfatto della buona riuscita della giornata dopo tre anni di stop. – ha detto - È stato un successo, vedere la gioia da parte dei bambini: una forte emozione. Un segno di speranza per tutta la diocesi, in modo particolare, per il Basso Sulcis». La serata si è conclusa con la consegna da parte del cardinale Arrigo Miglio del simulacro della Madonna.

