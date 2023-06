«Cento bambini fra i seicento morti» 

Atene. Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i 78 riportati sul molo di Kalamata mercoledì. Ma il naufragio a Pylos, nel sud del Peloponneso, è chiaramente una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo con un bilancio minaccia «fino a 600 morti», con moltissimi bambini tra le vittime.

Il medico

Non si sbilanciano le autorità greche - travolte dalle polemiche sulla mancata risposta agli Sos del fatiscente peschereccio Adriana - ma sono i soccorritori a dare le prime stime. «È possibile ci siano fino a 600 morti», dice Manolis Makaris, il responsabile dell’ospedale di Kalamata che ha raccolto i primi racconti dei sopravvissuti, tenuti lontani da telecamere e giornalisti. «Tutti mi hanno confermato che a bordo c’erano 750 persone, tutti hanno fatto questo numero», prosegue ricordando che finora sono solo 104 le persone tratte in salvo, tutti uomini tra i 16 e i 40 anni - eccetto una donna - provenienti da Egitto, Pakistan e Siria. «Un paziente mi ha parlato di un gran numero di bambini, circa 100 nella stiva».

L’attivista

E non si arresta lo scontro sulle responsabilità del disastro, con ricostruzioni che differiscono. L’attivista Nawal Soufi racconta di aver ricevuto, tra le prime, la richiesta di aiuto: «L’abbiamo segnalata alle autorità greche nelle prime ore del 13 giugno. I migranti viaggiavano da cinque giorni ormai senza acqua e con a bordo sei cadaveri». La situazione si sarebbe complicata quando «una nave si è avvicinata all’imbarcazione, legandola con delle corde su due punti della barca e iniziando a gettare bottiglie d’acqua», mettendo così in pericolo i migranti che temevano «che le risse a bordo per accaparrarsi l’acqua potessero causare il naufragio» e per questo si sono allontanati. La Guardia costiera ellenica sostiene che i migranti avevano «rifiutato qualsiasi assistenza dichiarando di voler proseguire il viaggio» verso le coste italiane. Versione già smentita ieri da Alarm Phone, secondo cui i greci «erano ben consapevoli di questa imbarcazione sovraffollata e inadeguata» ma «non è stata avviata un’operazione di salvataggio».

