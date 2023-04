Cento auto allo Storico Costa Smeralda 

Oltre cento le auto al via del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda-Trofeo Martini che si correrà domani e domenica, sugli asfalti galluresi, con base al Molo Vecchio di Porto Cervo.

La manifestazione, organizzata dall’Aci Sassari col supporto della Regione, conterà ben 62 equipaggi ai nastri di partenza della 6ª edizione del Rally, valido come 2ª prova dell’Italiano Auto Storiche, tra cui ben 14 auto del Trofeo A112 Abarth. A queste si sommeranno le 5 della Regolarità Sport, valida per il Trofeo Tre Regioni, le 21 nella Regolarità a Media, titolata per l’Italiano e l’Europeo Fia, e le 16 vetture in livrea Martini del Martini Rally Vintage non competitivo. A impreziosire l’evento, degli apripista leggendari. Come nel 2022, il due volte campione del mondo Miki Biasion guiderà la “0” del Rally, mentre a spianare la strada al Vintage saranno altri due campioni, i finlandesi Markku Alen e Ilkka Kivimaki, sulla spettacolare Lancia Delta S4 con cui si classificarono secondi in Argentina nel 1986, proprio alle spalle di Biasion-Siviero.

Gli equipaggi in gara dovranno misurarsi con un percorso di 450 km, di cui 110 km crono articolati in 4 speciali da ripetere due volte. Domani la San Pasquale (13,64 km, ore 13.50 e 16.05) e l’Aglientu (17,95 km, 14.30 e 16.45) coi riordini ad Aglientu e San Pantaleo, domenica Lo Sfossato (11,80 km, ore 10.35 e 13.35) e Calangianus (11,97 km, 11.20 e 14.20), seguite dalle premiazioni al Molo Vecchio (15.30). L’onore del numero uno sulle fiancate ai sardi Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, campioni italiani Rally Auto Storiche 4º Raggruppamento.