Cento atleti premiati alla Festa dello sport: «Orgoglio della città» 

Abbracci, applausi e sorrisi alla prima Festa dello Sport a Sestu, mercoledì sera. Premiati oltre cento ragazzi e ragazze di associazioni sportive. «Segui i tuoi sogni e non mollare», hanno detto tanti piccoli e grandi campioni, non uno slogan banale, ma una frase sentita, vera.

Premiati dunque Shuan Wu Institute, Sardegna Pole Dance, Asd Polisportiva Sestu, Asd Kickboxing, Astro Basket, Butterfly Ritmica, Nuova Atletica Sestu, Asd Stella Azzurra, Asd Dance Company, Team Arcieri Sestu, Team Zanda. «Abbiamo ragazzi che hanno girato l’Italia grazie allo sport, crescendo tantissimo come risultati e come maturità», ha detto entusiasta Massimo Collu, della pallavolo Stella Azzurra. «Faccio danza da quando avevo 3 anni, ritirare un premio nella mia città davanti a tutti è bello quanto vincere una gara», il commento di Alice Colella.

«Abbiamo organizzato questa serata perché possiate vedere tutti che risultati straordinari avete raggiunto, e ne faremo altre ancora», ha esordito la sindaca Paola Secci, «queste sono vittorie di tutti». Per l’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau, «con l’abbandono scolastico sempre più frequente, la digitalizzazione troppo elevata, per fortuna c’è una risposta, lo sport». Un appello è arrivato dalla società calcistica Asd Polisportiva Sestu: «Abbiamo bisogno di un vero campo, senza fango, per fare il vero salto di qualità», ha detto Massimiliano Piras, a cui la sindaca ha risposto: «Ci sono state difficoltà ma contiamo di risolverle». Per ogni premiato una vera ovazione: «Spero porterete un po’ di orgoglio a casa, perché l’orgoglio che abbiamo per voi è enorme», ha concluso la sindaca.

