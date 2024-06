Cento artisti  ricordano Mirko Farci 

La carica dei 100 artisti per celebrare la memoria di Mirko Farci. Festa totale, ieri sera, all’anfiteatro Caritas di Tortolì per l’evento Nel Mondo di Giò in cui è stato ricordato il giovane ucciso l’11 maggio 2021, all’età di 20 anni, dall’ex compagno della mamma. Al concerto ha partecipato, oltre a una schiera di artisti estemporanei, giovani e adulti, il coro di canto popolare della Scuola civica di musica di Sinnai. La folla ha assiepato l’area adiacente l’auditorium Fraternità della diocesi di Lanusei, per una manifestazione che ha intrecciato arte, abilità e sentimenti. La rassegna è stata promossa dall’associazione Il Mondo di Giò, fondata attorno a Giovanni Nulchis, un ragazzo di vent’anni che convive con disabilità, con l’obiettivo di supportare l’educazione psicomotoria e sociale attraverso la musica. Oggi è molto di più, è una scuola, una famiglia, un gruppo di amici.