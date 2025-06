Cento appuntamenti per l’estate 

Oltre cento appuntamenti e una ciliegina da posare ancora sulla torta dell’edizione edizione 2025 di “Estiamoinsieme” già avviata con i primi appuntamenti di giugno. È a un passo l’ufficializzazione, all’interno del cartellone “Mine Summer Fest” nella Grande miniera di Serbariu, del concerto di Lazza, artista amato dai più giovani e classificatosi al secondo posto all’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

Il cartellone

L’estate appena iniziata sarà un alternarsi di novità e conferme, con nomi adatti ai più e ai meno giovani, non tralasciando il centro e le periferie della città. Dalla letteratura allo sport, dal rap alla danza, dal rock al teatro, passando per i mercatini, le sagre e tanto altro ancora. Tra le conferme “Nottinsieme” e “In centro tra food e sound” che riempiranno 9 mercoledì e 9 venerdì tra luglio e agosto nelle aree del centro città tra bancarelle, spettacoli musicali e comici e danza. Grande attesa anche per la diciassettesima edizione di “Notti a monte Sirai” con quattro appuntamenti a luglio che vedranno tra i protagonisti Sergio Rubini, Anna Tifu, Francesco Paolantoni e la compagnia Oltrenotte. Ritorna il festival letterario “Carta Carbonia” il cui cartellone in via di completamento prevede tra gli altri, a fine luglio, Gad Lerner, Andrea Scanzi, Marco Varvello, Massimo Cerofollini, Barbara Serra e Giovanni Storti. Novità assoluta di quest’anno è “Mine Summer fest” che dopo l’esibizione di Emis Killa, riprenderà il 1 agosto con Gemitaiz e altri due appuntamenti presso la miniera di Serbariu (compreso quello con Lazza) e altri 6 all’anfiteatro di Piazza Marmilla. Ritornano, infine, al museo etnografico Tanit, il “Carbonia Wine Food Music Experience e Liberevento con due tappe a Cortoghiana e Bacu Abis.

Sagre, sport e cinema

Non mancheranno le sagre, le tante manifestazioni sportive e i saggi di danza. Anche il cinema avrà la sua visibilità con la rassegna “Cinema sotto le stelle” che ospiterà anche il film “Iddu” alla presenza dell’attrice Barbara Bobulova. Si chiude alla grande, con Francesco Renga il 7 settembre in Piazza Roma. Il sindaco Pietro Morittu parla di un «cartellone che di anno in anno cresce per numeri e qualità». Il vicesindaco Michele Stivaletta assicura che “Estiamoinsieme darà una grossa mano allo sviluppo delle attività produttive e del turismo» mentre l’assessora alla cultura Giorgia Meli aggiunge: «Abbiamo voluto confermare gli eventi tradizionali insieme ad alcune importanti novità per abbracciare fette sempre maggiori di pubblico». Il presidente della prima commissione consiliare Giacomo Floris si dice «orgoglioso del lavoro svolto e dell’impegno di tutti i componenti della commissione e di tutti coloro che hanno contribuito».

RIPRODUZIONE RISERVATA