Guspini.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Cento anni per Seconda Maullu  

Una nuova centenaria in paese. Seconda Maullu ha festeggiato un secolo vita con i familiari e gli operatori della Casa Floris, la struttura per anziani in paese dove risiede da tempo. Vedova dal 2009, ha avuto cinque figli, due dei quali erano presenti alla piccola cerimonia organizzata per l’occasione. Lucida e sorridente, la nonnina ha solo qualche difficoltà nel camminare, ma per il resto gode di ottima salute. Ha dedicato le sue giornate alla famiglia e alla cura della casa. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giuseppe De Fanti, le ha consegnato una targa ricordo a nome di tutta la comunità, augurandole serenità e altri anni di vita felice. Guspini si conferma un paese longevo: quest’anno già un’altra centenaria ha tagliato il prestigioso traguardo a febbraio e ancora un’altra festeggerà entro la fine dell’anno. (g. g. s.)

