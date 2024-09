Cento anni per Savina Aresu 

A Nuxis, una bella festa per i cento anni di Savina Aresu. Ieri mattina, nella locale residenza sanitaria, i parenti, l'amministrazione comunale, i dipendenti e gli ospiti hanno festeggiato la seconda centenaria del paese. Nata e cresciuta a Nuxis, Savina Aresu (vedova dal '91) è sempre stata una donna molto autonoma, come ha descritto una delle nipoti, Franca Aresu: «Mia zia è sempre stata molto forte, indipendente e, fino al 2020, guidava la macchina». Ospite della struttura da 4 anni, Savina Aresu è sempre gentile con tutti, come ha sottolineato il direttore Francesco Sanna: «Fin da subito, la signora Savina si è distinta per la gentilezza e la sensibilità». «Per la nostra comunità è una bella soddisfazione - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - è la seconda centenaria del paese, entrambe festeggiate da questa amministrazione». (m. t.)

RIPRODUZIONE RISERVATA