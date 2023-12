Cento anni: festa in famiglia  per la nonnina del paese 

Buggerru ha festeggia la sua centenaria. A tagliare il traguardo di un secolo di vita è stata, domenica, Emma Pisu. Nata a Rigolato in provincia di Udine da padre sardo e madre friulana, è giunta nel centro costiero all’età di soli 3 mesi.

Madre di 6 figli, ben 12 nipoti e 7 pronipoti, ieri ha spento le 100 candeline della torta in compagnia dei suoi famigliari. Presente alla festa anche la sindaca Laura Cappelli, nipote della nonnina, che in nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, ha consegnato alla centenaria una targa ricordo, con riportata la frase: “In occasione del suo centenario e con gli infiniti auguri per l’ambito traguardo da tutta la comunità di Buggerru”. (fe. ma.)

