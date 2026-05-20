Cento anni fa sul treno tra i paesi del Sulcis 

Un affascinante viaggio nel tempo per raccontare un mondo, quello delle ferrovie del Sulcis, che ha appena compiuto cento anni dalla sua fondazione. Immagini, documenti e racconti, sono il cuore delle due giornate, il 23 e il 24 Maggio, dedicate al centenario della fondazione delle Ferrovie meridionali sarde, che si terranno ad Iglesias nella sede storica, attualmente sede principale della azienda di trasporto Arst.

Passato e presente

Non soltanto una mostra fra le emozioni di un tempo che ha segnato il progresso e le speranze di questa terra, ma anche un convegno fra memoria e futuro, con la riqualificazione della vecchia ferrovia in pista ciclabile. La riscoperta di antiche risorse con uno sguardo al futuro, come ha sottolineato il direttore centrale della azienda Arst, Carlo Poledrini: «La mostra è pensata a cento anni dal viaggio inaugurale per onorare una storia che è stata molto importante per il Sulcis Iglesiente, ma pensiamo anche al presente - ha detto il direttore Arst - con un bilancio sui servizi attualmente attivi e al futuro, con le nuove sfide tecnologiche e ambientali». Grandi iniziative e forti investimenti, sono queste le parole d'ordine per il futuro che vengono lanciate da questo evento.

I ricordi

Il viaggio, da quel lontano 1926, sembra non finire mai, fra le emozioni e i ricordi che illuminano il crepuscolo di un' epoca che ha costituito per il Sulcis Iglesiente una autentica fase di progresso e speranze. Siliqua, Acquacalda, Nuxis, Santadi e ancora, Iglesias, Monteponi, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Sant' Antioco. Sono le linee dei vecchi treni prima e degli autobus poi, che hanno segnato gli spostamenti di migliaia di persone. Un contesto storico e culturale che non faceva delle ferrovie meridionali una azienda ma una vera famiglia. E anche quando le locomotive cedettero il posto agli autobus, la famiglia delle Ferrovie meridionali sarde ne uscì più forte e più unita che mai. «Per me le ferrovie meridionali sarde sono state una famiglia - ha commentato Andrea Pilurzu, ex autista e dirigente dell'azienda, da anni in pensione - e penso che se si potesse tornare indietro, nessuno commetterebbe l’errore di smantellare la ferrovia. Avrebbe potuto essere una grande occasione di crescita, sotto il profilo turistico e culturale». Oggi al posto delle rotaie sarà realizzata una pista ciclabile che ripercorrerà le antiche linee unendo simbolicamente il territorio. «Nonostante sia passato tanto tempo - ha raccontato Pino Piano, ex autista delle ferrovie meridionali sarde - noi siamo rimasti sempre uniti e amici, proprio come lo eravamo un tempo. Sono molto legato ai miei ricordi di lavoro e gli vivo ancora come se fosse una famiglia».

I percorsi

Qualche volta, viaggiando, i passeggeri sentono parlare del “servizio treni”. Sono le corse rimaste in vigore dopo l'addio alle Ferrovie meridionali sarde che sostituirono e sostituiscono il vecchio servizio prestato dai treni. Da Iglesias per esempio, per Calasetta. Oppure, nel pomeriggio, dalla stazione di San Giovanni Suergiu per Siliqua. A bordo, si percorrono i vecchi itinerari di un tempo e si possono scorgere i frammenti di un passato ricco di nostalgia, come le vecchie stazioni ferroviarie o le antiche architetture ferroviarie con le sue gallerie. Fra realtà e leggenda, non ci sono più gli antichi mestieri impiegati per i treni, ma tanta emozione e tanta nostalgia nei ricordi di una storia che ancora oggi, fa pensare e commuovere, sospirando per un progresso che custodiva il suo segreto proprio in quel passato sacrificato.



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