VaiOnline
Iglesias.
21 maggio 2026 alle 00:16

Cento anni fa sul treno tra i paesi del Sulcis 

Celebrazione e amarcord a un secolo dalla fondazione delle Ferrovie meridionali sarde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un affascinante viaggio nel tempo per raccontare un mondo, quello delle ferrovie del Sulcis, che ha appena compiuto cento anni dalla sua fondazione. Immagini, documenti e racconti, sono il cuore delle due giornate, il 23 e il 24 Maggio, dedicate al centenario della fondazione delle Ferrovie meridionali sarde, che si terranno ad Iglesias nella sede storica, attualmente sede principale della azienda di trasporto Arst.

Passato e presente

Non soltanto una mostra fra le emozioni di un tempo che ha segnato il progresso e le speranze di questa terra, ma anche un convegno fra memoria e futuro, con la riqualificazione della vecchia ferrovia in pista ciclabile. La riscoperta di antiche risorse con uno sguardo al futuro, come ha sottolineato il direttore centrale della azienda Arst, Carlo Poledrini: «La mostra è pensata a cento anni dal viaggio inaugurale per onorare una storia che è stata molto importante per il Sulcis Iglesiente, ma pensiamo anche al presente - ha detto il direttore Arst - con un bilancio sui servizi attualmente attivi e al futuro, con le nuove sfide tecnologiche e ambientali». Grandi iniziative e forti investimenti, sono queste le parole d'ordine per il futuro che vengono lanciate da questo evento.

I ricordi

Il viaggio, da quel lontano 1926, sembra non finire mai, fra le emozioni e i ricordi che illuminano il crepuscolo di un' epoca che ha costituito per il Sulcis Iglesiente una autentica fase di progresso e speranze. Siliqua, Acquacalda, Nuxis, Santadi e ancora, Iglesias, Monteponi, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Sant' Antioco. Sono le linee dei vecchi treni prima e degli autobus poi, che hanno segnato gli spostamenti di migliaia di persone. Un contesto storico e culturale che non faceva delle ferrovie meridionali una azienda ma una vera famiglia. E anche quando le locomotive cedettero il posto agli autobus, la famiglia delle Ferrovie meridionali sarde ne uscì più forte e più unita che mai. «Per me le ferrovie meridionali sarde sono state una famiglia - ha commentato Andrea Pilurzu, ex autista e dirigente dell'azienda, da anni in pensione - e penso che se si potesse tornare indietro, nessuno commetterebbe l’errore di smantellare la ferrovia. Avrebbe potuto essere una grande occasione di crescita, sotto il profilo turistico e culturale». Oggi al posto delle rotaie sarà realizzata una pista ciclabile che ripercorrerà le antiche linee unendo simbolicamente il territorio. «Nonostante sia passato tanto tempo - ha raccontato Pino Piano, ex autista delle ferrovie meridionali sarde - noi siamo rimasti sempre uniti e amici, proprio come lo eravamo un tempo. Sono molto legato ai miei ricordi di lavoro e gli vivo ancora come se fosse una famiglia».

I percorsi
Qualche volta, viaggiando, i passeggeri sentono parlare del “servizio treni”. Sono le corse rimaste in vigore dopo l'addio alle Ferrovie meridionali sarde che sostituirono e sostituiscono il vecchio servizio prestato dai treni. Da Iglesias per esempio, per Calasetta. Oppure, nel pomeriggio, dalla stazione di San Giovanni Suergiu per Siliqua. A bordo, si percorrono i vecchi itinerari di un tempo e si possono scorgere i frammenti di un passato ricco di nostalgia, come le vecchie stazioni ferroviarie o le antiche architetture ferroviarie con le sue gallerie. Fra realtà e leggenda, non ci sono più gli antichi mestieri impiegati per i treni, ma tanta emozione e tanta nostalgia nei ricordi di una storia che ancora oggi, fa pensare e commuovere, sospirando per un progresso che custodiva il suo segreto proprio in quel passato sacrificato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’evento.

America’s Cup: buon vento, Cagliari

Da oggi sino a domenica lo spettacolo della grande vela è in Sardegna 
L’evento

Il fascino dei bolidi del mare Barche in acqua alle 15

Domani le prime regate che danno punti in classifica Abodi: «Renderemo questa manifestazione popolare» 
Alta tensione

Irride gli attivisti della Flotilla, bufera sul ministro di Tel Aviv

«Benvenuti in Israele» alle persone bendate e in manette L’ira di Mattarella e Meloni, anche Netanyahu si dissocia 
Verso il voto

Santa Teresa Gallura, una sfida per tre: turismo tutto l’anno

Dario Giagoni, deputato della Lega, e Stefano Pisciottu sfidano Nadia Matta 
Claudio Ronchi
La storia

«Umiliata e obesa, così ho sconfitto i pregiudizi su di me»

La lotta di Natascia Curreli da Sedilo a tutte le scuole sarde 
Serafino Corrias
L’incontro

«Italia e India più vicine che mai»

Il primo ministro Modi a Roma, protocollo d’accoglienza speciale 
Pechino

Xi e Putin, monito agli Stati Uniti

Nella dichiarazione congiunta la denuncia di «attacchi militari traditori» 