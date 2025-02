Cento anni e l’amore per Gigi Riva 

Cento anni, tifosissima del Cagliari e cuoca eccellente. Questo e tanto altro si è detto due giorni fa durante i festeggiamenti per il compleanno di Maria Giusta Carta. Una giornata con i familiari (il figlio Francesco, le sorelle più giovani, Cecilia di 95 anni e Felicita di 92, nipoti e pronipoti) e amici oltre alla visita dell’assessore Antonio Franceschi che le ha consegnato una targa ricordo a nome della comunità. Nata a Santa Giusta il 5 febbraio 1925, Maria Giusta è la seconda di 6 figli, 3 dei quali ancora in vita. «È una grande tifosa del Cagliari: era un appuntamento imperdibile il lunedì leggere le pagine sportive con la cronache calcistiche. Quando era più giovane andava a vedere le partite a Torino, dove ha vissuto, e a Cagliari. Da tifosa rossoblù aveva un amore particolare per Gigi Riva – si legge in una nota del Comune – È un’ottima cuoca e ancora oggi si possono apprezzare le sue minestre e l’agnello al forno o in umido. Molto religiosa, frequentava la basilica di Santa Giusta e la chiesa di San Giovanni Evangelista». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA