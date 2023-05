Cento anni di Tzia Caicca  

Desulo festeggia una nuova nonnina che si aggiunge agli otto centenari. Francesca Maccioni, per tutti Tzia Caicca Maccione, ha festeggiato ieri il secolo di vita, circondata dall’amore dei cinque figli e della popolazione. Nonostante il maltempo, in tanti hanno affollato la chiesetta di San Sebastiano per la messa, a cui è seguito un momento di convivialità. Presenti il sindaco Gian Cristian Melis e l’assessora ai Servizi sociali Stefania Frongia, che hanno omaggiato la centenaria con una targa.



