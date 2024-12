Cento anni di pasticceria al femminile 

La pasticceria “Contis” di Sanluri ha compiuto 100 anni e per celebrare il traguardo in compagnia dei protagonisti di questo percorso, la famiglia, da sempre proprietaria dell’attività, ha organizzato una festa nella sede di via Carlo Felice. Un compleanno speciale, una storia di persone, di sacrifici, di passione e determinazione lunga un secolo. Ne sa qualcosa la proprietaria, Daniela Contis: il lungo cammino intrapreso dal padre Giuseppe assieme alla mamma Grazia Piras testimonia l’importante contributo delle donne della famiglia. «Il negozio – racconta Daniela – nacque nel 1924, di fronte al Comune. All’inizio era un bar: poi, man mano, arrivò un laboratorio per pasticcini, formaggelle, frittelle, bombe, cannoncini e sfoglie. Da mezzo secolo nulla è cambiato: i nostri prodotti sono sempre gli stessi, graditi a livello locale, ma anche dai turisti. Quest’estate un turista inglese mi ha chiesto un vassoio di 30 bombe per portarle a casa. Ha detto che anche in Inghilterra ci sono ma queste sono uniche».

Orgogliosa della longevità mamma Grazia, 81 anni: «I prodotti che usiamo sono quelli di una volta, nessuna intenzione di cambiare. L’impegno è conservare la titolarità dell’attività e far in modo che la storia continui». (s. r.)

