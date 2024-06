Cento allievi incantano il teatro 

Due serate dedicate alla musica. Due serate in cui il teatro San Francesco si è rianimato con l'esibizione degli alunni e alunne della scuola civica di musica dell'Ogliastra. Dopo 12 anni di silenzio a Tortolì gli appassionati di musica hanno avuto la possibilità di poter studiare seguiti da professionisti grazie a una convenzione tra i Comune di Tortolì e Lanusei. A conferma che l'unione fa la forza e le divisioni non portano a nulla. Cento alunni si sono esibiti mercoledì e venerdì sera in un teatro San Francesco gremito. Piccoli e grandi talenti hanno incantato il pubblico mostrando tutta la loro passione per la musica. Studio e tanti sacrifici per portare a casa importanti risultati. In sala familiari emozionati, ma non solo anche tanti appassionati. «Il teatro San Francesco si è riempito di melodie e canti grazie agli allievi che hanno partecipato con passione», dice la referente per la scuola civica di musica della sezione Tortolì, Stefania Vargiu. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA