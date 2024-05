Centinaia in marcia per la pace 

In centinaia ieri hanno gridato il loro no alla guerra marciando dalla piazza centrale di San Giovanni Suergiu alla pineta di Rosmarino a Carbonia. Svariate decine di bandiere, oltre a quella della pace anche quelle dell’Ucraina, della Palestina e delle associazioni partecipanti, hanno colorato la manifestazione per lanciare un appello di pace.

«In questo momento storico è importante far capire che non tutti siamo d’accordo con una divisione del mondo tra buoni e cattivi», dice Alice Cardia dell’Arci. Per Franco Bardi della Cgil: «Dalle piazze arriva un messaggio ai governi del mondo: lo strumento per risolvere i conflitti non può e non deve essere il riarmo». Mentre per Riccardo Cardia dell’Anpi aggiunge: «La pace, la cooperazione e il dialogo sono l’unica strada percorribile». Alla marcia anche don Antonio Mura, dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale: «Questa è un’ottima iniziativa. Bisogna ascoltare queste voci e non quelle che si ergono a livello mondiale per finanziare la guerra. Oggi si svuotano le persone della dignità per riempire le tasche di un certo capitalismo guerrafondaio».

Presenti le amministrazioni dei paesi ospitanti. «Non si poteva mancare a un impegno così importante, anche per una comunità come la nostra che si è sempre dimostrata sensibile ad temi come la pace, che non può essere calata dall’alto ma può giungere solo dall’azione delle persone comuni», riflette la sindaca di San Giovanni Elvira Usai. «Abbiamo partecipato con molto piacere in un clima di corresponsabilità, con la testa rivolta a quelli che sono i drammi della guerra», ha aggiunto il vice sindaco di Carbonia Michele Stivaletta. Non sono mancate le associazioni che quotidianamente si battono per la difesa dell’ambiente e l’impegno civico. «A noi pace agire con i fatti e non con le parole e oggi siamo qui far sentire il sentimento comune di chi è convinto che i problemi non si risolvono con la guerra», ribadisce Alberto Costa di Mare Vivo. «Oggi più che mai noi cittadini possiamo dimostrare il dissenso da chi vuole risolvere i problemi con le armi», gli fa eco Ghigo Di Pasquale di Senso comune. Grande soddisfazione da parte dei promotori: «Era un dovere intervenire in un momento così delicato. La pace si costruisce con le relazioni, siamo riusciti a far vivere a tutti una giornata di pace», concludono Francesca Pili e Matteo Sestu della Casa del Popolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA