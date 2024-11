Centinaia di volantini buttati per strada 

Brutta sorpresa in questi giorni per chi si è recato in auto o a fare una passeggiata lungo la ex 131 a Sestu: tantissimi volantini pubblicitari sono stati abbandonati a bordo strada. Un vero e proprio tappeto, tutti appartenenti a una nota attività commerciale. I cittadini hanno avvisato le forze dell’ordine per denunciare l’episodio e questi rifiuti saranno rimossi, con una spesa straordinaria, e il lavoro sarà a cura di Etambiente. Proprio in questi giorni il Comune ha ottenuto fondi straordinari dalla Regione per effettuare pulizie straordinarie contro l’abbandono di rifiuti e episodi come questo ne dimostrano la necessità. Le immagini sono state pubblicate anche online con tanto di ipotesi su colpevoli. Anche l’attività commerciale è stata contattata e saranno svolte indagini per accertare i responsabili.

