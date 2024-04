Centinaia di turisti in fila per il festival “Intrecci di vite”  

Una giornata alla scoperta dei tesori del Parteolla, tra degustazioni di vini, buon cibo e passeggiate tra i vigneti. È stata un successo la seconda edizione del Serdiana Wine Festival “Intrecci di Vite” promossa dal Comune e sostenuta dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna. Centinaia di turisti sono arrivati da tutta l’Isola per assistere alla rassegna che quest’anno ha proposto una serie di appuntamenti di spessore molto apprezzati dal pubblico. A partire dalla musica itinerante della “Seuin Street Band” che ha fatto da colonna sonora alla manifestazione con i suoi ritmi sfrenati e coinvolgenti.

A Serdiana si sono visti anche diversi turisti arrivati dalla Penisola e anche qualche straniero che, in vacanza in Sardegna, non ha voluto rinunciare a un ottimo calice dei vini più rinomati da sorseggiare direttamente nel territorio di provenienza. Le degustazioni di vino a bordo di una mongolfiera sono state la grande novità di quest’anno anche se disturbate in mattinata da un vento insistente che ha costretto gli organizzatori ad interrompere i voli per diverse ore. Molto apprezzate le passeggiate a piedi e in bicicletta dal paese alla chiesetta romanica di Santa Maria di Sibiola e all’area umida de Su Stani Saliu. A chiudere il Wine Festival il Dj set di Christian Sarritzu e il concerto dei Tamurita.

