Centinaia di studenti ambasciatori della tutela dell’ambiente 

Un mondo più verde è possibile, se si investe sull’educazione dei giovani: per questo la Città metropolitana, con l’associazione “Efys Onlus” ha promosso la Festa degli Alberi Green School, durante la quale 12 istituti, tra scuole dell’infanzia, primarie e primarie di secondo grado, di Cagliari e dell’hinterland, hanno ricevuto ieri a Monte Claro la certificazione “Green School” per aver compiuto azioni che aiutano a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Per il vicesindaco metropolitano Damiano Paolucci «queste manifestazioni sensibilizzano le nuove generazioni su quanto sia importante ogni intervento che porti progresso alla società, purché sia legato alla tutela metropolitano. Valeria Ligas, presidente dell’associazione “Efys”, ricorda che «il progetto, avviato a ottobre 2022, dura ventiquattro mesi. Sia nel primo anno che in questo abbiamo realizzato con la città metropolitana un percorso di formazione online sui pilastri di Green School per i docenti ma aperto a tutti». Cicci Della Calce, docente della scuola dell’infanzia Satta, è soddisfatta: «Non immaginavo una partecipazione degli alunni così forte, li ha talmente coinvolti che stanno “educando” anche i propri genitori a dei comportamenti virtuosi».

