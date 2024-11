Centinaia di parti offese contro l’Aias

L’accusa ha chiesto di processare i vertici dell’Aias per concorso in peculato, truffa, frode in pubbliche forniture, falso in atto pubblico e indebita percezione di erogazioni pubbliche, ma nella prima udienza davanti al Gup del Tribunale che dovrà decidere se accogliere la richiesta di rinvio al giudizio del pm Andrea Vacca, è stata la stessa pubblica accusa ad annunciare che sono state individuate tra le 500 e le 800 possibili parti offese. Una quantità tale di potenziali parti civili che hanno convinto il giudice Giuseppe Pintori a ordinare che si proceda con i cosiddetti «pubblici proclami», attraverso pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.

Le parti offese

Potrebbe servire l’aula magna del Palazzo di Giustizia, quella che viene usata per a cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, per riunire assieme tutte le possibili parti civili che a febbraio potrebbero chiedere di costituirsi nel procedimento penale aperto contro l’Associazione italiana assistenza spastici (Aias) e i suoi dirigenti. In apertura di udienza preliminare, il pm Vacca ha fatto sapere di aver individuato centinaia di parti offese per i reati di peculato e le altre contestazioni formulate nei confronti dei fratelli Vittorio, Anna Paola e Alessandra Randazzo per i quali la Procura ha sollecitato il processo. Il numero è ancora incerto: si parla di cinquecento possibili danneggiati, ma potrebbero addirittura arrivare a ottocento.

I pubblici proclami

Da qui la decisione del gup Pintori di procedere con l’emissione di un decreto per avviare i cosiddetti pubblici proclami. Se risulti difficile identificare tutte le persone offese o raggiungerle tutte perché il numero è molto elevato, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notifica sia eseguita mediante la pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della Giustizia, inserendone anche un estratto nella Gazzetta Ufficiale. Solo al termine della procedura, a febbraio, sarà possibile capire in quanti chiederanno di costituirsi parte civile.

L’inchiesta

Chiamate in causa ci sono anche l’Aias Cagliari e la Fondazione Stefania Randazzo. Salvata dal fallimento con un concordato preventivo accolto dal Tribunale nei mesi scorsi, la Procura non ha fatto nessuno sconto ai vertici della onlus con accuse pesanti che riguardano la gestione del gruppo dal 2014 fino a oggi. Il pm contesta ai tre fratelli peculati per milioni di euro: non avrebbero destinato al pagamento degli stipendi di centinaia di dipendenti, dal 2008 al 2018, le somme ricevute dalla Regione quale corrispettivo delle prestazioni erogate, per un importo di oltre 18 milioni di euro. L’Aias avrebbe così destinato 18.222.847 euro all’Aias Cagliari, 808 mila euro all’Aias Sardegna e 859 mila euro alla Cooperativa Senecta per il pagamento di mutui e per le spese di gestione, cifre che per il pm sarebbero state vincolate al pagamento dei lavoratori. L’udienza preliminare proseguirà a febbraio.

