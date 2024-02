Centinaia di maschere per “Sa ratantira casteddaia” 

Centinaia di maschere festanti ieri hanno partecipato alla sfilata del Martedì grasso. Al rullo dei tamburi, tanta allegria per una tradizione che quest’anno è stata vissuta in tono minore: il rogo di Re Cancioffali è stato annullato per motivi di sicurezza. Per lo stesso motivo non hanno sfilato i carri allegorici.

Domenica, in via Azuni, dalle 10,30, è in programma la 16ª edizione della “Vespiglia”, tributo alla celeberrima Sartiglia di Oristano, in chiave carnevalesca. Organizzata da Vespa Club Cagliari e Vespa Club Karalis con il sostegno del Comune e Regione hanno concesso il patrocinio

«Come ogni anno, i cavalieri in sella a una Vespa tenteranno di centrare più stelle possibili», ha spiegato Maurizio Vannini, del Vespa Club di Cagliari. «A cimentarsi nell’impresa saranno i rappresentanti dei quattro quartieri storici del capoluogo della sardegna, Castello, Marina, Stampace e Villanova, suddivisi nei rispettivi gremi. C'è quello dei Nobili, contraddistinti dal colore rosso e con capocorsa Giovanni Deplano, il gremio dei Pescatori, con la livrea azzurra e capocorsa Renato Sitzia, il gremio degli Artigiani, con il colore giallo e capocorsa Alessandro Cadau, e infine quello dei Contadini, capitanati da Cristian Zanda e contraddistinti dal colore verde».

Alla manifestazione parteciperanno 96 vespisti provenienti da tutta l’Isola, ma anche da Germania, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Dopo la benedizione di don Franco Matta, parroco di Sant'Anna, l'onore e l'onere di inaugurare la discesa spetta al presidente dei Cavalieri della Sartiglia di Oristano, Francesco Castagna.

Il tema del 2024 sarà Comix, ispirato al fumetto realizzato da Massimiliano Ibba, in arte Mad Max, per raccontare le attività del Vespa Club. «Un fumetto che racconta molto di Cagliari attraverso i vespisti», hanno concluso Giuseppe Trinceri, anche lui del Vespa Club di Cagliari.

