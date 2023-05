Centinaia di chilometri in sedia a rotelle: il viaggio di Sabrina Pili 

C’è anche Sabrina Pili, 57 anni, cagliaritana, tra gli 8 viaggiatori a mobilità ridotta che venerdì parteciperà a Klick’s on ways, il cammino di 10 viaggiatori, di cui 8 a mobilità ridotta, che attraverseranno il Veneto per raccontare l’esperienza del viaggio lento e per valorizzare i territori, la loro accessibilità e l’accoglienza delle comunità. Ma soprattutto per portare un messaggio forte: il Cammino è un’esperienza per tutti.

La partenza è prevista da Negrar di Valpolicella, l’arrivo è previsto per il 26 maggio a Motta di Livenza, con un gran finale il giorno successivo in piazza San Marco a Venezia.

Sabrina Pili farà la sua prima esperienza di cammino insieme alla figlia Miriam, che seguirà la madre sul pulmino per occuparsi della logistica. Pili fa parte dell'Associazione Sardegna Sport Cagliari impegnata nell'inclusività attraverso lo sport dilettantistico e ad alti livelli.

Il percorso prevede otto tappe in otto giorni: centinaia di chilometri dal Veneto occidentale al Veneto orientale in città e borghi di grande bellezza. Il gruppo toccherà Verona, attraversando l’Adige sul Ponte Pietra, le risorgive di Montorio, Soave, borgo più bello d’Italia, poi tappa a Lonigo, centro agricolo per la produzione del riso e del pisello nano, Vicenza, Poiana di Granfion, Camposampiero, il Santuario Antoniano dell’Arcella, Dolo, Martellago e poi Monastier di Treviso, entrando nel territorio del Prosecco, San Donà di Piave, Eraclea. Nell’ultima tappa gli 8 riders racconteranno i loro giorni di Cammino.

