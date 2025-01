Centinaia di case contaminate dall’eternit 

La commissione Ambiente presieduta da Gianpiero Madeddu ha mostrato i primi dati delle indagini del censimento sull’amianto avviato dal Comune, facendo emergere la presenza di eternit in centinaia di abitazioni private e in quattro dei 5 edifici di proprietà comunale. Il materiale è presente nelle tettorie del vecchio canile Andriolu, nelle canne fumarie e nei pluviali del deposito dell’ex mattatoio, nel fabbricato industriale in disuso e nel deposito nell’ex acquedotto. «L’obiettivo è quello di attuare un progetto pilota con fondi regionali, in collaborazione tra Comune e Arpas – spiega la responsabile del settore, Maria Elena Sini - per utilizzare i droni capaci di fare dei sorvoli multi spettro sui tetti delle case per rilevare la presenza di materiali eternit». Restano da censire gli oltre 20 edifici in area industriale. L’amianto è ancora presente nel fabbricato della ex Vianini, ex Sarda Laterizi, Ex Ferriera Sarda e altri capannoni dismessi, pericolosi per la salute dei cittadini. «Per questo è necessario istituire una cabina di regia che coinvolga tutti gli enti competenti su quelle aree, quali Regione, Provincia, Consorzio e Prefettura – ha detto il sindaco Massimo Mulas – per rimuovere definitivamente il problema amianto che persiste anche all’Asinara». (m. p.)

