Centinaia di bambini senza pediatra 

Un solo pediatra per un una cittadina di 24mila abitanti: dopo il pensionamento del dottor Carlo Piras, e in vista di quello che avverrà a giugno della dottoressa Manuela Fresu, le famiglie di Capoterra saranno costrette a rivolgersi a degli specialisti a pagamento. Dopo le molteplici lamentele ricevute dai genitori rimasti senza un medico di riferimento specializzato in pediatra, il sindaco, Beniamino Garau, ha inviato una lettera al direttore generale della Asl, Marcello Tidore, per chiedere un intervento immediato.

Sanità smantellata

«Siamo molto preoccupati», ammette Garau: «Dopo il pensionamento avvenuto lo scorso 1° marzo del dottor Piras, e quello imminente dalle dottoressa Fresu, Capoterra rischia di perdere due pediatri nel giro di tre mesi. Una situazione inaccettabile per una cittadina delle nostre dimensioni, abitata da tante giovani famiglie che hanno scelto di venire a vivere nel nostro territorio: senza un intervento immediato della Asl, molti genitori si troveranno costretti a recarsi da medici a pagamento, con una spesa che non tutti possono permettersi di sostenere».

Lo smantellamento del sistema sanitario territoriale a Capoterra non è cronaca di questi giorni, visto che da anni, progressivamente, i cittadini si sono visti privati di servizi essenziali.

«Dobbiamo dividerci una guardia medica con Pula e Assemini, non abbiamo più un consultorio, e per gli atti burocratici come il cambio del medico di base, i cittadini sono costretti a recarsi a Pula», ricorda Garau: «Non è accettabile che i residenti di uno dei centri più grandi della Città metropolitana debbano sopportare questi disservizi».

L’ostacolo massimali

Sulla perdita di due pediatri su tre interviene anche Efisio De Muru, capogruppo del Pd: “Questa situazione crea forte preoccupazione tra i genitori di Capoterra: l’assenza di nuovi pediatri in sostituzione dei neo o prossimi pensionamenti rischia di pesare sulle famiglie, che saranno costretta a portare i bambini in cura da pediatri pagamento, o di intasare i pronto soccorso pediatrici per patologie invece facilmente diagnosticabili e curabili. Al fine di garantire a tutti i bambini capoterresi il diritto di avere il pediatra – prosegue De Muru – è necessario che l’Azienda sanitaria intervenga in maniera risolutiva.Ricordo anche il massimale per i pediatri è molto più basso rispetto ai medici di libera scelta per gli adulti: il massimale è di 1.000, pertanto i pediatri ancora in servizio difficilmente potranno prendersi cura dei bambini attualmente senza pediatra».

Cambio di marcia

L’ex sindaco, Francesco Dessì, auspica un cambio di marcia grazie alla nuova amministrazione regionale: «Credo siano questi i problemi principali che dovrà affrontare la Regione. È necessario offrire i servizi sanitari di base a tutti i cittadini».

