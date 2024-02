Centinaia di alberi da potare, via al primo lotto 

Migliorare l’illuminazione delle strade e delle aree verdi e garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. Con questo obiettivo, il Comune di Sanluri ha avviato un intervento di potatura degli alberi ad alto fusto, taglio di quelli secchi e malati a rischio crollo. L’operazione, interamente finanziata con fondi del bilancio comunale, ha un costo complessivo di 20mila euro ed è stata affidata a personale esperto perché, se fosse eseguita in modo improprio, la potatura danneggerebbe la salute, la stabilità e l’aspetto della pianta stessa. «A dire il vero – spiega l’assessore all’arredo urbano, Franco Nurra – è necessario un intervento su tutti gli alberi della città, a conti fatti servirebbero circa 120mila euro. L’impegno è recuperare la somma, intanto si parte col primo lotto che interessa le urgenze». In particolare il verde di via Carlo Felice, 90 alberi ad alto fusto, poi due palme di via Bologna, recintate perché colpite dal punteruolo rosso. Infine un intervento in piazza Porta Nuova, dove la riduzione della chioma troppo invasiva rende necessario rimuovere anche i rami di un considerevole diametro. «Le potature – conclude Nurra – consentiranno più luce di notte, soprattutto lungo i marciapiedi, dove alcuni alberi hanno raggiunto dimensioni tali da nascondere le lampade dell’illuminazione pubblica, oltre a risultare dannosi per le abitazioni vicine». ( s. r. )

