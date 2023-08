Centimetri e qualità Spizzichini all’esperia 

Non c’è due senza tre. Dopo i colpi Potì e Kučan, l’Esperia piazza anche la ciliegina sulla torta della squadra che, a partire da ottobre, affronterà il torneo di B Interregionale.

Alla corte di coach Federico Manca approda l’ala pivot Stefano Spizzichini, giocatore di grande esperienza in forza, nell’ultima annata, alla Viola Reggio Calabria (B nazionale), nobile decaduta del basket italiano con cui ha fatto registrare 13 punti e 8,2 rimbalzi di media.

Il sodalizio cagliaritano si assicura così non un semplice rinforzo, ma un vero e proprio lusso per la categoria: il 33enne romano, infatti, vanta trascorsi sia nella massima serie (Montegranaro e Avellino), che in A2 (Scafati, Napoli e Ravenna tra le altre). In B, invece, ha quasi sempre militato in formazioni che ambivano al salto di categoria, come Fortitudo Bologna, Rieti e Mestre.

Con l’arrivo del nuovo lungo si conclude la campagna di rafforzamento dell’Esperia. Il club ha scelto di cavalcare l’onda dell’entusiasmo creato all’indomani della vittoria nei playoff di C Gold portando a casa, non senza notevoli sforzi economici, tre elementi di categoria superiore.

Potì e Spizzichini promettono leadership e mestiere, oltre che indubbie capacità realizzative. Kučan, invece, è la scommessa (calcolata) che potrebbe far saltare il banco: grazie a una mano caldissima dall’arco, il 27enne di Fiume è stato infatti per anni un giocatore da quintetto nella massima serie croata.

I tre nuovi innesti si inseriscono in un organico che punta comunque sulla continuità: dopo le uscite di Garello e Perez, la dirigenza ha optato per le conferme di gran parte dei protagonisti della promozione: da Sanna a Picciau passando per Floridia, Villani, Cabriolu e Locci.