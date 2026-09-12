Centesimo Derby Sardo, vince Cirocca su Inchimbe 

Chilivani. Un cavallo solo al comando: Inchimbe. L'anglo araba montata da Davide Cirocca non ha avversari nell Derby Sardo di galoppo numero 100 davanti al pubblico da sold out dell’ippodromo di Chilivani. Era favorita, ma davvero la volata solitaria in dirittura è stata una dimostrazione di forza. Una vittoria che fa entrare nella storia anche allenatore Antonio Cottu, la scuderia Inchimbe Silanus e l'allevatore Costantino Arca, che ha dichiarato: «Siamo cinque soci che seguiamo una passione e ci divertiamo. Inchimbe è riuscita a ripetere la gara che aveva fatto nella corsa preparatoria».

La riunione ha avuto come ospite d'onore la Fanfara del 4' Reggimento Carabinieri a cavallo. Tra gli eventi di contorno anche le pariglie e il Derby dei pony.

I risultati.

Premio Memorial Domenico Manca (m 1.600) : 1) Furia de l'Alguer (F. Branca); 2) Llamp de l'Alguer; 3) Sole de l'Alguer.

Premio Anacaad-memorial gen. Giovanni Baroncelliv (m 1.600) : 1) Drakaris (D. Ciroc- ca); 2) Carmelino; 3) Djokovic.

Pr. Fegentri World Championship for Gentleman Riders (m 1.800) : 1) Surprise Picture (C. Murphy); 2) Tamalo Billy; 3) Bull de l'Alguer.

Premio Memorial Bebbo Ardu (m 2.400) : 1) Delirio (S. Dia- na); 2) Abu di Gallura; 3) Divino.

100° Derby Sardo-Memorial Giovanni Sini (m 2.400) : 1) In- chimbe (D. Cirocca); 2) Impe- ratorecatalano; 3) Isidora Dey.



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