Centenario smarrito a Cagliari, ritrovato dai carabinieri 

Disperso e ritrovato nella stessa mattinata. Alfio Chillotti, il nonnino di Ulassai che compirà 101 anni a settembre, è stato protagonista di una disavventura a lieto fine. Ieri ha raggiunto la sede centrale del Banco di Sardegna di Cagliari per effettuare alcune operazioni, dopodiché ha dribblato il badante che lo ha perso di vista. Dell’ex negoziante nessuna traccia e a quel punto il suo assistente personale si è rivolto ai carabinieri. Il personale dell’Arma si è subito messo in moto e, dopo le prime ricerche, ha ritrovato il nonnino che vagava per la città. I militari l’hanno rassicurato, accompagnandolo dal suo badante. Così è finita la parentesi solitaria di signor Alfio sulle strade del capoluogo. (ro. se.)

